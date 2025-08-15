Conte ha fatto giocare De Bruyne in un ruolo inedito! È la prima volta in carriera

Napoli-Olympiacos 2-1, gli azzurri concludono con una vittoria il ritiro di Castel di Sangro. Nel finale di gara Conte ha avuto modo anche di operare nuove sperimentazioni tattiche che potrebbero tornare utili nel corso della stagione.
In particolare, ieri Conte ha fatto giocare De Bruyne in un ruolo inedito - come falso nueve - nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Lo sottolinea anche il Corriere del Mezzogiorno in edicola:
Al 77’ Conte ha sostituito anche Lucca concedendosi anche il diritto di sperimentare De Bruyne versione prima punta e gestendo così le forze a sua disposizione.