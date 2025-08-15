Ozder Ozcan al Napoli, era stato acquistato appena 10 giorni fa dall'Igdir FK

Calciomercato Napoli: su YouTube il giornalista Matteo Moretto, collega di Fabrizio Romano, fa il punto sulle trattative in corso e annuncia a sorpresa un nuovo acquisto del Napoli in attacco: si tratta di Ozder Ozcan, attaccante turco classe 2007 che era stato acquistato appena 10 giorni fa dall'Igdir FK.

Ozcan ha 18 anni, è turco ma è nato e cresciuto in Olanda, dove ha giocato fino ad oggi per le giovanili nell'ADO Den Haag. Acquistato pochissimi giorni fa dalla squadra turca Igdir FK, sarà subito girato in prestito con diritto di riscatto al Napoli.