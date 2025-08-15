Il Mattino - Lukaku ha ancora dolore, serviranno ulteriori accertamenti

Il Mattino - Lukaku ha ancora dolore, serviranno ulteriori accertamenti

L'edizione de Il Mattino svela le ultime sulle condizioni di Lukaku: "Scrutare i volti degli uomini di Conte nel piccolo ventre dello stadio Patini, c’è poco da stare sereni: Lukaku ha ancora dolore al quadricipite quando è terminata la gara e tutti tornano a occuparsi delle sue condizioni. È troppo esperto per non capire da solo che non è una sciocchezza: almomento è un risentimento,vma si teme che si possa trattare di uno stiramento. Servono accertamenti e in fretta e furia lostaff guidato da Raffaele Canonico si sta attrezzando per farli. Non oggi, forse domani".
