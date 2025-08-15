CdM svela l'obiettivo del Napoli! Caccia ad un centrocampista under-23 fisicamente strutturato

Calcio Mercato  
Andy DioufAndy Diouf

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: il ds Manna lavora per regalare ad Antonio Conte un nuovo centrocampista.

L'identikit fornito dal Corriere del Mezzogiorno è quello di un calciatore "fisicamente strutturato", che però sia anche under-23 e che quindi potrebbe tranquillamente essere inserito in lista senza dover sacrificare qualcun altro.

Ecco perché il Napoli avrebbe messo gli occhi su Andy Diouf, centrocampista francese del Lens. "Piace tanto", assicura il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

