Napoli-Olympiacos, solo l’intervento di Politano evita la rissa: il resto dei giocatori era pronto a scatenare il Far West!

Ultime notizie SSC Napoli - L’amichevole con l’Olympiakos sancisce il ritorno in carreggiata sul piano dei risultati in casa Napoli, ma non sono mancati interventi duri e un’aggressività esagerata da parte dei greci.

"Diciotto falli già alla fine del primo tempo. Francamente eccessivo. Al punto da costringere Conte a un battibecco acceso con Mendilibar e solo l’intervento del paciere Politano evita la rissa dato che il resto dei giocatori era pronto a scatenare il Far West. Conte che al 35’ è andato faccia a faccia con El Kaabi dopo una ruvidezza senza senso dell’attaccante dei greci su Rrahmani"