Sostituto Lukaku, Moretto: "Cambio strategia Napoli, nuovi contatti per Arokodare: il piano"

Calciomercato Napoli, novità importanti in entrata. “Nelle ultime ore contatti per Tolu Arokodare del KRC Genk”; lo annuncia l’esperto di mercato Matteo Moretto via X.

Ulteriori dettagli forniti poi via Youtube:

Il Napoli ha cambiato strategia, ora punta un attaccante che per caratteristiche e gol possa sostituire Lukaku e affiancarsi a Lorenzo Lucca: ieri è stato contattato Pinamonti, c'è Hojlund in lizza e oggi è stato contattato Arokodare del Genk di 24 anni la cui valutazione è tra i 20 e i 25 milioni. Un nome di cui abbiamo già parlato poiché è stato proposto anche al Milan. Il Napoli ha iniziato a prendere seriamente in considerazione il suo nome e vedremo cosa accadrà.