Sostituto Lukaku, Incoccianti boccia un nome caldo: "Lui no, lasciatelo a casa sua"

Le Interviste  
Calciomercato Napoli, cercasi un attaccante ora con l’infortunio di Romelu Lukaku. Beppe Incocciati, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio. 

Hojlund è la soluzione migliore per il Napoli?

“Sinceramente credo che il Napoli abbia la carta Lucca da tenere in considerazione. Finalizza le giocate degli altri, non è un attaccante in grado di fare reparto da solo. Il Napoli ha più potenziale offensivo e forse questo lo può aiutare. Dove lo vedrei meglio? A casa sua (ride, ndr). Abbiamo vissuto un calcio che nulla ha a che fare con quello attuale”.

