Lunedì contatto ADL-Mertens per il rinnovo! Dries pone tre condizioni per firmare, le ultime

Calciomercato Napoli, importanti aggiornamenti sul possibile rinnovo di Dries Mertens con la Ssc Napoli. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino nella giornata di lunedì c’è stato un contatto tra Dries Mertens ed Aurelio De Laurentiis:

Il patron azzurro ha sondato nuovamente l’orizzonte, si è informato sulle condizioni del belga, gli ha fatto i complimenti per le ultime performance, confermando stima e fiducia, anche per il futuro. Mertens sta digerendo le scorie delle ferite lasciate da frasi poco gradite e la questione multe, continuando ad esser molto legato alla società ed alla città. Ci sono, però, frizioni che stanno impedendo il rinnovo e l’adeguamento del contratto. Mertens chiede vicino ai 5 milioni a stagione (con un sensibile adeguamento rispetto ai 4 milioni percepiti attualmente, più un bonus alla firma, anche con un biennale più opzione per un terzo ed ultimo anno): ma, anche e soprattutto, garanzie tecniche sulla qualità della rosa. Qualora questa scintilla dovesse scoccare, qualora dovesse arrivare il momento dell’accordo. Mertens sarebbe anche pronto a continuare quel percorso di sensibilizzazione di calciatori importanti del palcoscenico nazionale ed internazionale per convincerli dell’approdo a Napoli, in quella che sarà l’estate della rifondazione