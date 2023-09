L'Equipe - Salta Gattuso al Lione? Sulla panchina un altro campione del mondo italiano

Notizie Calcio - Dopo l'ufficialità dell'esonero di Laurent Blanc, il Lione è alla ricerca di un nuovo allenatore. La squadra francese ha infatti iniziato in maniera disastrosa la Ligue 1, con un solo punto conquistato nelle prime quattro giornate.

Fabio Grosso

Lione, c'è Fabio Grosso per la panchina

Nelle ultime ore si era fatto strada il nome di Gennaro Gattuso, ex allenatore di Milan e Napoli; ora invece pare che la candidatura principale per la panchina dei transalpini sia quella di un altro campione del mondo dell'Italia del 2006: Fabio Grosso. Secondo l'Equipe infatti il tecnico sarebbe il favorito per allenare il Lione, piazza che conosce bene visto che ci ha giocato per due stagioni dal 2007 al 2009.