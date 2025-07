Romano svela: "Sterling proposto al Napoli, apertura del giocatore e del Chelsea! Per Milinkovic-Savic si può chiudere già domani"

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio canale YouTube a proposito dei rumors su Sterling al Napoli. Arrivano aggiornamenti anche su Vanja Milinkovic-Savic. Di seguito il suo intervento:

“Al Napoli sono stati offerti tanti esterni nelle ultime settimane. Uno di questi è Sterling. Il Chelsea sta cercando una sistemazione al giocatore, è fuori dal progetto ed andrebbe molto volentieri al Napoli. Apertura totale al Napoli da parte sua. Il Chelsea insiste per venderlo o per mandarlo in prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli ha preso informazioni sulla fattibilità dell’affare. Per Milinkovic-Savic già domani si può chiudere definitivamente, siamo ai dettagli. È una questione di pazienza”.