Il Napoli piomba su Lookman! Il Mattino assicura: tentativo con l'Atalanta in estate

Calciomercato Napoli, tentativo per Ademola Lookman! Colpo di scena in vista dell'estate: il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto ad andare alla carica per l'attaccante nigeriano dell'Atalanta, valutato almeno 50 milioni di euro dal club bergamasco.

"Un tentativo per Lookman verrà fatto", assicura l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Nonostante le richieste altissime dell'Atalanta, infatti, la SSC Napoli ha "200 milioni da spendere" per rinforzare la squadra e Lookman è certamente un calciatore che piace e per il quale il Napoli farà un tentativo in estate.