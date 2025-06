Il Napoli ha deciso chi sarà il sostituto di Kvaratskhelia: pronto l'affondo questa settimana

Calciomercato Napoli, pronto l’affondo per provare a rinforzare anche l'attacco questa settimana. Perché siamo a un mese esatto dall’inizio del ritiro di Dimaro e la società è intenzionata ad offrire ad Antonio Conte ulteriori rinforzi in vista del raduno di Trentino dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci.

Calciomercato Napoli, sostituto Kvaratskhelia: l'obiettivo numero uno

A tal proposito, come riporta Il Mattino oggi in edicola, c’è sempre la questione del sostituto di Kvaratskhelia in sospeso e da risolvere dallo scorso gennaio. La SSC Napoli ha un obiettivo ormai designato per questo ruolo, nonché il primissimo nome della lista del Ds Giovanni Manna: ovvero Dan Ndoye del Bologna.

Sullo sfondo, come piano B considerando che la trattativa col Bologna non è semplice, c'è Antonio Nusa del Lipsia.