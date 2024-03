Il Chelsea molla Osimhen? The Guardian: interesse per un attaccante della Liga

Il Chelsea sta valutando una mossa per l'attaccante dell'Athletic Bilbao Nico Williams quest'estate. E potrebbe venir meno l'interessamento per la punta nigeriana del Napoli Victor Osimhen. Lo riferiscono i colleghi inglesi del The Guardian.

Il Chelsea molla Osimhen?

Nico Williams ha una clausola rescissoria di circa 43 milioni di sterline nel suo contratto: il Chelsea starebbe elaborando il trasferimento e sarà in corsa per ingaggiare il nazionale spagnolo. Il club cercherà di ingaggiare un tradizionale numero 9 – hanno seguito Victor Osimhen del Napoli, Benjamin Sesko dell’RB Lipsia e Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona – ma sta prendendo seriamente in considerazione una mossa per Williams. È improbabile che ingaggiare un grande attaccante sia economico e il Chelsea dovrà affrontare la concorrenza del Paris Saint-Germain per Osimhen.