Calciomercato. Maurizio Sarri è pronto a iniziare una nuova avventura in panchina dopo aver lasciato a stagione in corso la Lazio. Secondo quanto raccolto da uttoMercatoWeb.com, sono tante le opzioni da considerare, ma, se è vero che anche il Torino lo ha sondato e la voce Napoli è ritornata, a tentare il tecnico è soprattutto la Premier League. Su di lui ci sono, come noto da tempo, West Ham e Newcastle, con i Magpies però in pole position.

Sembrerebbe infatti che i proprietari arabi abbiano presentato un'offerta molto importante all'allenatore toscano, che sta vacillando e potrebbe davvero decidere di accettarla.