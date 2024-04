Zazzaroni: "Ho parlato con Garcia, Mazzarri e Calzona: mi hanno detto una cosa sul Napoli. Conte? Ce n'è un altro più vicino alle idee di De Laurentiis"

Ultime notizie SSC Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport:

"De Rossi non ha avuto tanta fortuna in carriera. Eterno capitan futuro, adesso gli sta girando tutto a meraviglia. Sul 2-1 pensavo non l’avesse ripresa e poi è tornato Abraham.

Conte al Napoli? Credo di no. Pioli, per me, si avvicina maggiormente all’idea di De Laurentiis. Poi c’è Gasperini che è quello che piace molto ad altri, ma c’è qualche riserva sul carattere, visto che non è un morbido. Alla fine, non so chi arriverà. Spero Gasperini per il Napoli, mi piacerebbe vederlo per tante ragioni.

Bologna? Ha giocato male. Ha 15 ottimi giocatori, di grande personalità, ogni tanto succede.

Napoli? Ho avuto modo di parlare con tutti gli allenatori del Napoli di quest’anno. Tutti molto onesti, quello che hanno detto è che hanno trovato un ambiente difficile. Non Napoli città, anzi, è diventata molto paziente, ma con uno spogliatoio complesso e con giocatori che volevano andare via"