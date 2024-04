Cannella a CN24: "Napoli? Gasperini è il mio preferito: ha valorizzato tutti i calciatori che ha allenato"

Giuseppe Cannella è intervenuto ai microfoni della trasmissione "CalcioNapoli24 Live" in onda su CalcioNapoli24 Tv al canale 79 del digitale terrestre:

"Bisogna sempre capire chi sarà l'allenatore per capire chi andrà via o resta. La scelta del tecnico è fondamentale. Oggi chi sceglie Napoli sa che avrà a disposizione un anno di transizione e sicuramente farà meglio di quest'anno. Tra i nomi che circolano per la panchina, preferisco Gasperini. Poi vedrei bene anche Pioli il quale ha fatto molto bene al Milan in questi anni. Italiano? Deve fare qualche espereinza dopo Firenze per essere pronto in una big come il Napoli a mio avviso.

La storia di Gasperini parla chiaro. Ha fatto bene al Genoa dove ha lanciato tanti nomi poi oggi all'Atalanta dove ha trasformato ogni anno calciatori. La famiglia Percassi gli deve molto, hanno comprato uno stadio con le plusvalenze fatte proprio da questo allenatore. Gasperini è uno che ama le sfide. Il tifoso si lega ad un allenatore specialmente se fa un bel calcio. Il napoletano è conoscitore di calcio ed apprezzerebbe Gian Piero".