Repubblica - Napoli, Manna lavora già a tre super acquisti: i nomi degli obiettivi a centrocampo e in difesa

Ultime notizie calciomercato Napoli - Un rinnovamento totale in ogni reparto, Aurelio De Laurentiis sta già lavorando al nuovo Napoli di concerto con il ds in pectore, Giovanni Manna. Tanti i nomi nel mirino che poi si trasformeranno in trattative, quando la casella dell’allenatore sarà occupata. Il tutto, puntando sui soldi della cessione di Victor Osimhen. E Manna lavora già per tre acquisti, lo scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica:

"In mediana il sogno è sempre Sudakov e nel mirino c’è anche Marco Brescianini che a Frosinone è stato una delle rivelazioni. E poi c’è la difesa: Alessandro Buongiorno del Torino è una delle idee più intriganti. In sintesi: un rinnovamento totale".