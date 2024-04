Repubblica - Addio Osimhen-Simeone, il Napoli prenderà due attaccanti: i nomi nel mirino

Ultime notizie calciomercato Napoli - Un rinnovamento totale in ogni reparto, Aurelio De Laurentiis sta già lavorando al nuovo Napoli di concerto con il ds in pectore, Giovanni Manna. Tanti i nomi nel mirino che poi si trasformeranno in trattative, quando la casella dell’allenatore sarà occupata. Il tutto, puntando sui soldi della cessione di Victor Osimhen. E potrebbe andar via anche Simeone. Lo scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica:

"In forte dubbio pure la permanenza di Giovanni Simeone che ha avuto poco spazio e cerca una maglia da titolare: Igor Tudor lo vorrebbe volentieri alla Lazio. Il Napoli, dunque, potrebbe prendere due centravanti: piace sempre Jonathan David che però ha estimatori in Premier (Aston Villa e Manchester United), ma c’è anche la pista Mateo Retegui molto calda: l’argentino dal doppio passaporto ( ha scelto la Nazionale italiana) si esibirebbe volentieri nello stadio intitolato a Diego Maradona, dove tra l’altro ha segnato al debutto con l’Italia nel match contro l’Inghilterra. Al Genoa ha cominciato bene, poi è stato condizionato da problemi fisici, ma vuole una grande squadra".