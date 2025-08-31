Hojlund-Napoli, sì decisivo dopo un incontro con De Laurentiis-Manna-Conte! I dettagli

Calciomercato SSC Napoli - La vittoria del Napoli è un premio alla determinazione di un gruppo che soffre troppo in zona gol. Nessun problema, perchè dal match contro la Fiorentina ci sarà anche Rasmus Hojlund, scrive Tuttosport.

"Il sì è arrivato ieri, al termine di un incontro tra gli agenti ed il trio De Laurentiis-Manna-Conte. Il danese è atterrato a Roma e oggi sosterrà le visite mediche a Villa Stuart. Accordo con il Manchester United: prestito oneroso di 6 milioni ed obbligo di riscatto in caso di Champions a 44mln, Hojlund ha firmato fino al 2031 un contratto da 5mln netti a stagione: nel suo contratto anche una clausola da più di 80mln"