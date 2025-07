Jack Grealish è in vacanza in Costiera Amalfitana e stasera si è recato al ristorante Mimì a Ravello per trascorrere la serata. Il proprietario del locale ed il suo staff hanno salutato l'attaccante del Manchester City confessandogli la speranza di vederlo con la maglia del Napoli e Grealish ha risposto in inglese: "Maybe", che significa "Forse" o "Magari".

Guarda le foto di CalcioNapoli24.