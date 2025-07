Ngonge ha firmato col Torino! L'attaccante ha già raggiunto i granata in ritiro: "Sono contento" | VIDEO

Cyril Ngonge è appena arrivato in ritiro a Prato allo Stelvio. Il giocatore lascia il Napoli per vestire la maglia del Torino. Come riferisce Toro Goal, dopo aver svolto le visite mediche di routine, l'attaccante si è aggregato ai nuovi compagni ed al nuovo allenatore. Dopo un anno e mezzo in maglia azzurra, Ngonge si trasferisce a Torino in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro. Il giocatore ha già firmato un contratto da 2 milioni di euro per la prima stagione ed un triennale in caso di riscatto.

Guarda il video pubblicato da Toro Goal.