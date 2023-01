Calciomercato Napoli - Nuova avventura in arrivo per Faouzi Ghoulam, ex terzino azzurro che ha salutato Napoli la scorsa estate dopo sei anni intensi in maglia partenopea.

Calciomercato, Ghoulam all'Angers

Finora svincolato, il 31enne è pronto a tornare a giocare in Francia dopo l'esperienza iniziale col Saint-Etienne. Come infatti annuncia RMC Sport, l’esterno algerino sta per firmare un contratto di sei mesi con l’Angers con cui si stava già allenando da diverse settimane.