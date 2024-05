Festa scudetto Napoli 2023, riviviamo il 4 maggio fra Udine e lo stadio Maradona! | DIRETTA VIDEO

11 ore e 55 minuti di diretta, un anno fa, quel 4 maggio 2023 per raccontarvi ogni minuto prima, durante e dopo Udinese-Napoli con la festa scudetto dei campioni d'Italia allenati da Luciano Spalletti, fra la Dacia Arena di Udine e lo Stadio Maradona di Napoli.

Festa scudetto Napoli 2023: rivivila in diretta video

Quasi 12 ore di live ininterrotta, dalle ore 17:06 di quel 04-05-2023 per mostrarvi tutto della festa scudetto della SSC Napoli campione d'Italia nel campionato 2022/2023. Ad un anno di distanza dal terzo tricolore della storia dei partenopei, il primo dell'era De Laurentiis, abbiamo scelto di farvi rivivere quelle emozioni mostrandovi in diretta su Youtube dalle ore 17:06 di oggi, 4 maggio 2024, quello che accadde esattamente un anno fa, fino a notte fonda. Con la festa a Udine, alla Dacia Arena dove Udinese-Napoli finì 1-1 e diede lo scudetto al Napoli.

Con la festa per le strade di Napoli e all'interno dello stadio Maradona. Sì, perché lo scudetto vinto dal Napoli è anche lo scudetto che ha visto uno stadio Maradona stra-colmo per una gara giocata in trasferta, solo per godersela tutti insieme allo stadio. Dal pre partita alla live reaction di Udinese-Napoli fino al post-gara con la festa della città. Saremo in diretta per le prossime 12 ore, rimostrandovi tutto ciò che è accaduto!