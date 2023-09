Dalla Spagna - Sorpresa Real Madrid, scelto il sostituto di Ancelotti per giugno

Calciomercato - Sorpresa in casa Real Madrid: è pronta una staffetta in panchina con l’uscita di Carlo Ancelotti. E non nell'immediato ovviamente, piuttosto a giugno 2024 quando scadrà il contratto dell’ex tecnico del Napoli.

Panchina Real Madrid, c'è pronto Xabi Alonso

Al suo posto, come svelato da Radio Marca, sarebbe pronto Xabi Alonso per una scelta - riferiscono - praticamente già presa dalla società. Il lavoro dello spagnolo al Bayer Leverkusen, dove è in testa alla Bundesliga con 13 punti insieme al Bayern Monaco, sembra aver già convinto tutti nella capitale sponda blancos.