Spinazzola a DAZN: "Abbiamo visto il primo tempo dell'Inter, siamo tranquilli! Conte ci ha detto una cosa"

Notizie Napoli calcio - Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del pre partita di Napoli-Genoa:

“Come gestire la pressione delle gare dell’Inter e la lotta scudetto? Noi siamo stati bravi questa settimana, pensiamo solo a noi stessi ed il mister ci spinge a farlo. Abbiamo visto il primo tempo dell’Inter ma serenamente, noi dobbiamo vincere ed è solo questo ciò che ci siamo messi in mente”.

Come sto vivendo questo momento? Per me è una grande emozione, la sto vivendo con entusiasmo e sono felice. Ora però dobbiamo portarla a termine”.