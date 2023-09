Dall'Inghilterra sognano: "Il Manchester United spera di prendere Kvaratskhelia in prestito"

Calciomercato Napoli - Dall'Inghilterra sta circolando una voce molto fantasiosa e di fatto irrealizzabile che vede protagonista Khvicha Kvaratskhelia e il Manchester United. Secondo quanto raccontato da Mail Sport e riportato da OneFootball, il Manchester United starebbe pensando all'esterno georgiano del Napoli, da prendere però in prestito. Una ipotesi che, sinceramente, al momento non sta nè in cielo nè in terra. Ecco quanto scrivono in Inghilterra:

"Il Manchester United spera di ingaggiare Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli con un prestito. Per l'esterno georgiano sembra questa l'opzione più realistica per i Red Devils".