Calciomercato - Possibile rinforzo in arrivo per la Cremonese a centrocampo. La società lombarda, ultima in classifica, prova a rinforzarsi dal mercato in questo rush finale.

Calciomercato Cremonese, altro rinforzo a centrocampo

Come infatti riferiscono i colleghi di Tuttomercatoweb, la società lombarda si sta muovendo in queste ore anche per prendere il 26enne cileno Pablo Galdames dal Genoa. Se confermato ci sarebbe dunque un doppio acquisto in vista di Napoli-Cremonese in programma il 12 febbraio.