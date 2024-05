De Zerbi, più Bologna che Milan! Sfuma il Bayern, piace a Chelsea e Barcellona

Dove allenerà Roberto De Zerbi? Oggi sul quotidiano La Repubblica ci si chiede quale sarà la nuova squadra dell'allenatore italiano che ha appena detto addio al Brighton.

De Zerbi

Notizie di calciomercato. Secondo La Repubblica, una delle squadre più interessate a De Zerbi è il Bologna! Con l'addio di Thiago Motta - che andrà alla Juventus - e una Champions League da studiare, il presidente del Bologna Joey Saputo starebbe pensando proprio a lui per rilanciare il club emiliano nella prossima stagione.

De Zerbi al Milan

Oltre al Bologna, c'è il Milan: anche se i favoriti al momento restano Fonseca e Van Bommel, piace comunque anche De Zerbi. Repubblica però precisa che ad oggi la pista resta fredda.

Bayern, Barcellona e Chelsea

Per De Zerbi ha effettuato un sondaggio anche il Barcellona, che lo considera il profilo alternativo a Rafa Marquez. Sfumato il Bayern, anche il Chelsea lo ha contattato qualche tempo fa: si è fermato davanti alla clausola da 13 milioni per liberarlo dal Brighton, che ora non è più valida.