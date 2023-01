Contatti Napoli-Wolfsburg! Sky: "Obiettivo Brekalo a gennaio, c'è solo un problema"

Calciomercato Napoli, aggiornamenti di Sky Sport su Josip Brekalo. Attaccante croato del Wolfsburg, 24 anni, l'anno scorso ha giocato con il Torino in Serie A, segnando anche 7 gol in stagione: adesso Brekalo è un nuovo obiettivo della Fiorentina, ma anche del Napoli.

Napoli su Brekalo

Brekalo

Brekalo è stato un obiettivo del Napoli già in passato, nella scorsa sessione di calciomercato. Finalmente, secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle scorse ore il Napoli si è fatto avanti con il Wolfsburg per portare subito Brekalo alla corte di Spalletti.

Secondo Sky, l'ex Torino avrebbe già dato il suo consenso per il trasferimento a Napoli, ma il problema principale è rappresentato dalla lista: "al momento risulta piena e dovrebbe essere sfoltita". Per comprare Brekalo, il Napoli deve necessariamente vendere un altro giocatore, altrimenti sarebbe costretto a girare Brekalo in prestito fino a giugno.

Sul croato c'è anche l'Udinese, ma la Fiorentina al momento è la squadra in vantaggio ed è da tempo in contatto con l'agente del calciatore.