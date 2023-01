Cheddira-Napoli, CorSport: avrà un contratto milionario! Ecco quanto costerà il trasferimento dal Bari

Walid Cheddira, attaccante e nazionale marocchino del Bari, ha segnato una tripletta al Parma e piace al Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Indiscutibile la sua crescita tecnica al ritorno dal Qatar ma crescono anche le sue quotazioni. Un tesoretto di oltre 10 milioni per il Bari appena verrà perfezionato il trasferimento al Napoli che farà scattare un contratto milionario per il giocatore in maglia biancorossa.

Un’importante plusvalenza per il presidente Lugi De Laurentiis che aumenterà la sostenibilità economica e finanziaria della società con una significativa riduzione dei costi sostenuti nelle precedenti stagioni in Serie C del Bari”