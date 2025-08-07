Pavarese: "Simeone? Siamo legati a lui, Torino scelta giusta. Raspadori? Spero resti"

GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli. Ecco quanto ha affermato: "Simeone? Che dire di questo ragazzo che è entrato subito nel cuore dei tifosi? Ci emozionò dopo il suo gol al Liverpool. E’ un ragazzo che si è ritagliato uno spazio e ha risposto in maniera positiva. Ha deciso di essere determinato e avere lo spazio che merita: è la scelta giusta, è un uomo da Toro. Cambia solo la maglia, ma il senso di appartenenza e lo spirito regna nelle due società. Saprà farsi apprezzare subito. Quando tornerà Duvan in coppia con lui farà le fortune di Baroni. Siamo legati a lui. Verso il Toro c’è una predisposizione. Raspadori? Per certi aspetti discorso simile a Simeone. E’ un giocatore della Nazionale, è riuscito a ritagliarsi il suo spazio anche con l’Italia nonostante la carenza di attaccante. E’ stato l’uomo dei due scudetti, quando è stato chiamato ha risposto con gol importanti. Auguro a Raspadori, semmai dovesse andare via, di realizzare i suoi sogni. Io spero resti, ma è giusto andare avanti. Comunque Raspadori gioca in una grande realtà, può aspirare a traguardi importanti. In entrata, chi di competenza, sta facendo le giuste valutazioni. Tuttavia, bisogna guardare anche in uscita: bisogna cedere i giocatori, ma non cedere alle società interessate all’utilizzo di questi calciatori. La speranza è che, dovendo liberare i posti della rosa, si possano ottenere ulteriori sconti sugli ingaggi. Come finirà con Lookman? Non ho la palla magica. Se verrà venduto si investirà nelle strutture di un’Atalanta che non è la numero uno ma quasi. Conte candidato ‘Coach of the year’? C’è anche Luis Enrique che ha trasformato il PSG. La società gli ha messo tutto ciò che voleva a disposizione. Inoltre, i parigini hanno vinto dopo la cessione di Mbappé. Luis Enrique ha qualche punto in più rispetto a Conte. In Italia, però, la panchina d’oro la merita Fabregas. E’ vero che le amichevoli non contano nulla, ma i lariani stanno giocando buone sfide internazionali".