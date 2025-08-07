Sky - Raspadori è stressato, inquieto e stanco! Si sente centravanti, Conte lo vuole mezzala

Calciomercato Napoli, ultime notizie daÂ Sky Sport: ci sono aggiornamenti su Giacomo Raspadori. Il giornalista Francesco Modugno racconta cosÃ¬ la reazione del calciatore ai rumors di mercato:

"Come se la sta vivendo Raspadori? Direi con un certo stress, anche inquietudine, ma pure stanchezza. Per lui Ã¨ l'ennesima estate in cui si ritrova addosso quel senso di precarietÃ .

Gli Ã¨ riconosciuta la qualitÃ , il talento e il potenziale, Ã¨ un giocatore che in quattro stagioni ha segnato momenti fondamentali e spesso decisivi, ma poi ha avuto sempre tanta fatica a trovare una continuitÃ che mai ha avuto.

Fatica anche a riconoscergli la zona giusta del campo.Â Raspadori si sente un centravanti. Per Antonio Conte potrebbe fare la punta accanto al centravanti. La tentazione Ã¨ di farlo giocare mezzala, un po' alla Bernardo Silva".Â