Manolas-Napoli, CdM: "La trattativa si sbloccherà quando Petrachi s'insedierà: la Roma vuole solo cash"

Qualche aggiornamento sul fronte Manolas per il Napoli. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Giuntoli avrebbe un’intesa di massima con il giocatore per un ingaggio di 3,5 milioni più bonus che gli consentirebbero di raggiungere quota 4 milioni

Al momento le distanze maggiori si registrano sulla trattativa con la Roma. La volontà del Napoli è quella di non pagare l'intera clausola rescissoria di 36 milioni di euro. Quando Petrachi si sarà insediato pienamente la trattativa potrebbe procedere in maniera più spedita. Il Napoli ha provato la strada delle contropartite tecniche, la proposta più concreta riguarda Diawara ma la Roma vuole monetizzare e non c’è intesa sulla valutazione del guineano.