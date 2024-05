Calciomercato Napoli, ultima chance per lui: a Udine si gioca il futuro

Calciomercato Napoli, ultime di giornate di Serie A per sperare in un piazzamento europeo in extremis ma anche e soprattutto per tirare le somme in vista della rivoluzione estiva che verrà. Perché il ribaltone ci sarà di certo: innanzitutto dalla panchina col nuovo allenatore che prenderà il posto di Francesco Calzona, poi attraverso una serie di cessioni che saranno dettate dalle bocciature di questa stagione e dalla voglia di salutare chi ha già dato tutto e non ha più stimoli particolari soprattutto dopo la vittoria dello scudetto. Molte situazioni sono già chiare, anzi anche ovvie per certi aspetti, ma si aspetteranno anche le ultimissime partite per tirare le somme.

Si inizierà da Udinese-Napoli di lunedì sera, poi Napoli-Bologna, Fiorentina-Napoli e in chiusura Napoli-Lecce. Un totale di 360 minuti per provare a indirizzare il futuro in qualche modo, anche se un'intera stagione sciagurata ha già dato segnali piuttosto chiari. E' ovvio che è stata un'annata buoia per tutti, collettivo e singoli, ma c'è chi anche nell'apatia totale di quest'anno ha dato qualche timido segnale o fatto squilli importanti. Come Kvaratskhelia o anche lo stesso Politano soprattutto a inizio stagione, oppure come Mazzocchi nonostante l'esordio choc di Torino con l'espulsione record.

Udinese-Napoli, Lindstrom si gioca il futuro in questo finale?

Purtroppo, però, non vale lo stesso per Jesper Lindstrom: giocatore più pagato della scorsa sessione estiva, non è riuscito a imporsi con nessuno dei tre allenatori passati per Castel Volturno quest'anno e in nessuna delle posizioni in cui si è mosso. A destra, a sinistra o a centrocampo: o lo ha fatto non imponendosi, oppure gli allenatori gli hanno preferito altri profili spesso anche adattati. Ora a Udine potrebbe arrivare l'ultimissima chiamata di stagione, per un'occasione disperata per provare a dare un messaggio e cambiare le sorti del suo destino.

Complici i tanti infortuni, con anche Politano e Raspadori non al top oltre l'assente Kvaratskhelia, l'ex Eintracht potrebbe partire dal primo minuto che sia a sinistra o destra con Ngonge su uno dei due altri versanti. Per Lindstrom sarebbe appunto l'occasione finale: a oggi non ci sono certezze sul suo domani. Avesse un'occasione di piazzarlo e recuperare i soldi, ADL non ci penserebbe due volte. Come soluzione intermedia potrebbe esserci anche un prestito per provare un'operazione in stile De Ketelaere, ma la parola finale spetterà al nuovo mister. A meno che alla Dacia Arena e in generale in questo rush finali non arrivino prestazioni da convincere la dirigenza. Dovesse arrivare invece l'ennesima delusione, si allontanerebbe a prescindere. Magari provando a trovare continuità e successo altrove, di nuovo in Germania o in Serie A.