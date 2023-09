Calciomercato, l'ex Napoli Sirigu lascia l'Italia: firma con il club di Ligue 1, la squadra

Ultime news calciomercato - Dopo qualche giorno in prova, il Nizza ha confermato Salvatore Sirigu: lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli. Il portiere ex Napoli, Salvatore Sirigu lascia quindi l'Italia per approdare in Francia, nel club della Costa Azzurra dove si stava allenando già da un po'. Giocherà quindi in Ligue 1, allenato dall'italiano Francesco Farioli, fino a fine stagione, nel ruolo di vice di Bulka. Sirigu nella scorsa stagione per sei mesi è stato vice di Meret al Napoli, prima del passaggio alla Fiorentina.

Salvatore Sirigu al Napoli