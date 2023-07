Buffon da l'addio al calcio? Dall'Arabia arriva un'offerta irrinunciabile. La situazione

Notizie Calcio - Gianluigi Buffon sta riflettendo seriamente sul suo futuro.

Gigi Buffon

Buffon pensa al ritiro

Il portiere campione del Mondo, ex leggenda della Juventus e attualmente in forza al Parma starebbe pensando di appendere gli scarpini al chiodo una volta per tutte. Buffon ha un contratto in essere con il club emiliano fino al 2024 e dall'Arabia sarebbe arrivata un'offerta a cifre pazzesche (30 milioni di ingaggio all'anno). La Gazzetta dello Sport riferische però che l'estremo difensore, arrivato all'età di 45 anni, non è sicuro di continuare con il calcio giocato. Non è ancora arrivata nessuna decisione definitiva ma la sensazione è che presto si saprà di più.