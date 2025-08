Il Mattino - Vergara non è detto lasci il Napoli! Ma merita un'occasione in Serie A: la situazione

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive del futuro di Antonio Vergara:

"Non è detto che Vergara vada via. Ma la permanenza è difficile perché in questa squadra pur con tante partite sarebbe complicato immaginarlo in campo a lungo. Antonio ha convinto tutti in ritiro quest'estate e ci mancherebbe. Le qualità sono note, soprattutto dopo le esperienze con Pro Vercelli e Reggiana che gli hanno certificato la possibilità di poterci stare in quella categoria. Ecco perché ora cerca spazio tra i "grandi", spererebbe di trovarlo a Napoli. La verità è che per ora non c'è una pista calda per lui: il club azzurro attende per le evoluzioni del proprio mercato, potrà portare dentro un ulteriore centrocampista e quindi solo dopo lasciarlo partire. Difficile immaginarlo in serie B, viste le qualità. Vuole la "promozione" per dimostrare di poterci stare in un gruppo importante, come ha già fatto sotto gli occhi di Conte".