Primavera, il Napoli abbandona l'ultimo posto: risultati, classifica e prossimo turno

Il Napoli Primavera vince contro il Torino in trasferta e lascia l'ultimo posto, buona la prima per il tecnico Angelini. Pari tra Sampdoria e Atalanta con la Dea che ha blindato da tempo il primato in classifica. Risultati, classifica e prossimo turno del campionato Primavera 1.

Primavera 1, il programma della 17esima giornata

Roma-Torino (sabato 1 febbraio alle 11)

Fiorentina-Inter (sabato 1 febbraio alle 13)

Napoli-Bologna (sabato 1 febbraio alle 13)

Pescara-Lazio (sabato 1 febbraio alle 14.30)

Juventus-Atalanta (sabato 1 febbraio alle 17)

Cagliari-Empoli (domenica 2 febbraio alle 10)

Sassuolo-Genoa (domenica 2 febbraio alle 17)

Sampdoria-Chievo Verona (lunedì 3 febbraio alle 14.30)

Primavera 1, la classifica

Atalanta 42 (zona play off Scudetto) Cagliari 35 (zona play off Scudetto) Inter 28 (zona play off Scudetto) Juventus 27 (zona play off Scudetto) Roma 27 (zona play off Scudetto) Genoa 24 (zona play off Scudetto) Sampdoria 23 Empoli 23 Sassuolo 20 Torino 18 Fiorentina 18 Lazio 17 Bologna 16 (zona play out) Pescara 15 (zona play out) NAPOLI 12 (retrocessione in Primavera 2) Chievo Verona 11 (retrocessione in Primavera 2)

* = una partita in meno

Primavera 1, i risultati della 16esima giornata

Chievo Verona-Roma 2-2

Atalanta-Sampdoria 2-2

Empoli-Juventus 2-0

Bologna-Fiorentina 0-1

Inter-Pescara 2-2

Genoa-Cagliari 1-3

Torino-Napoli 1-2

Lazio-Sassuolo 0-2

