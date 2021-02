Ultime notizie calcio - La situazione inizia a farsi a dir poco complicata per la Juventus di Andrea Pirlo, sotto per 1-0 in casa del Porto e che deve rinunciare anche a Giorgio Chiellini. Il centrale difensivo, infatti, ha avuto, intorno alla mezz'ora, un fastidio di natura muscolare ed ha prontamente chiesto il cambio. Al suo posto dentro Demiral. L'assenza del centrale si aggiunge a quella di Leonardo Bonucci, nel medesimo ruolo.