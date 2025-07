Ritiro Napoli a Castel di Sangro, spavento per Mathias Olivera infortunatosi durante l'allenamento per un contatto fortuito con Frank Anguissa. Vi proponiamo di seguito le immagini in diretta. Sosposito di sollievo, per fortuna, per il sudamericano. "Olivera ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al polpaccio destro", fa infatti sapere la SSC Napoli.