Fiorentina-Napoli: il fallo su Anguissa, il rigore di De Bruyne e le gioie di Hojlund-Beukema | FOTOGALLERY CN24
Zoom
13-09-2025 22:40
Fiorentina-Napoli, ecco gli scatti più belli del match
Ultimissime Fiorentina-Napoli: finisce 0-3 al Franchi con i campioni d’Italia in carica che mandano un messaggio fortissimo all’intero campionato.
Fiorentina-Napoli, gli scatti di CalcioNapoli24
Vi proponiamo di seguito i principali scatti da bordo campo a firma di Ciro De Luca. Il rigore su Anguissa, l'esultanza di De Bruyne, la gioia successiva di Hojlund e Beukema e tanto altro.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News