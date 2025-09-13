Alvino: "Sembra strano dirlo già alla terza giornata, ma il Napoli oggi è di un'altra categoria!"

Le Interviste  
"Sembra strano dirlo già alla terza giornata ma il Napoli oggi è di un’altra categoria. Una squadra poderosa, un rullo compressore che ha fatto della Fiorentina quello che voleva, finanche regalando alla viola un finale che è sembrato più un contentino da regalare agli uomini di Pioli che non un momento di “pausa” dopo 75 minuti di calcio stellare. Piedi per terra e teniamo a bada i facili entusiasmi. La stagione è iniziata stasera ed è lunghissima, non si potrà giocare sempre a tutta birra. Per migliorarsi bisognerà imparare a vincere anche senza pigiare a fondo l’acceleratore. Ma abbiamo una certezza, anche quest’anno … ci divertiremo!".

Questo il commento del collega di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, post Fiorentina-Napoli 1-3.

