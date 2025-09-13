Pioli a DAZN: "Livello Napoli troppo alto, abbiamo sbagliato troppo: gap importante, servirà da lezione"

Ultimissime Fiorentina-Napoli, Stefano Pioli ha commentato a caldo la sconfitta per 1-3 contro la squadra di Antonio Conte.

Ecco le dichiarazioni del tecnico in diretta a DAZN:

“Siamo andati in difficoltà, sì, ma perché il Napoli ha avuto la qualità per sfruttare due errori nostri: il rigore nasce su una posizione sbagliata e poi dopo 15 minuti, sotto di due gol contro questo Napoli, con la forza che hanno e tale struttura, si è fatta difficile. La squadra è stata brava però a reagire e a continuare, pure nel secondo tempo pur faticando abbiamo avuto le chance per fare gol.

Dobbiamo migliorare gli inizi delle partite, ma non abbiamo mollato: nel finale abbiamo avuto delle chance ma il Napoli è stato più bravo di noi sulle palle inattive e nel difendere. Lo ha fatto meglio di noi. Chi è entrato poi è entrato molto bene. Il Napoli ha fatto un primo tempo ad altissima intensità e nella ripresa è calato, è normale, e abbiamo sfruttato questa loro difficoltà.

Il livello era talmente alto che il nostro margine d’errore doveva essere minore, invece ne abbiamo commessi. Ieri dicevamo che avremmo scoperto il gap rispetto a questo livello, oggi abbiamo capito che è ancora abbastanza ampio. Ci servirà da lezione tutto questo. Ma non mi ero illuso che in due mesi potessimo diventare la squadra migliore del mondo”.