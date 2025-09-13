Pioli a DAZN: "Livello Napoli troppo alto, abbiamo sbagliato troppo: gap importante, servirà da lezione"

Le Interviste  
Pioli a DAZN: Livello Napoli troppo alto, abbiamo sbagliato troppo: gap importante, servirà da lezione

Pioli commenta Fiorentina-Napoli 1-3

Ultimissime Fiorentina-Napoli, Stefano Pioli ha commentato a caldo la sconfitta per 1-3 contro la squadra di Antonio Conte

Pioli commenta FIorentina-Napoli 1-3 

Ecco le dichiarazioni del tecnico in diretta a DAZN: 

“Siamo andati in difficoltà, sì, ma perché il Napoli ha avuto la qualità per sfruttare due errori nostri: il rigore nasce su una posizione sbagliata e poi dopo 15 minuti, sotto di due gol contro questo Napoli, con la forza che hanno e tale struttura, si è fatta difficile. La squadra è stata brava però a reagire e a continuare, pure nel secondo tempo pur faticando abbiamo avuto le chance per fare gol. 

Dobbiamo migliorare gli inizi delle partite, ma non abbiamo mollato: nel finale abbiamo avuto delle chance ma il Napoli è stato più bravo di noi sulle palle inattive e nel difendere. Lo ha fatto meglio di noi. Chi è entrato poi è entrato molto bene. Il Napoli ha fatto un primo tempo ad altissima intensità e nella ripresa è calato, è normale, e abbiamo sfruttato questa loro difficoltà.

Il livello era talmente alto che il nostro margine d’errore doveva essere minore, invece ne abbiamo commessi. Ieri dicevamo che avremmo scoperto il gap rispetto a questo livello, oggi abbiamo capito che è ancora abbastanza ampio. Ci servirà da lezione tutto questo. Ma non mi ero illuso che in due mesi potessimo diventare la squadra migliore del mondo”. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CagliariCagliariEL

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo UdineseUdineseECL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    3
    0
    1
    2
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top