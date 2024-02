Come si sono conosciuti Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze: così è nata la scintilla

Khvicha Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze, insieme sin dal primissimo giorno napoletano e pure prima. Un amore che nasce infatti dalla loro patria in comune, la Georgia. Profili riservati entrambi, parlano poco e preferiscono non esibire in pubblica piazza la loro vita sentimentale e privata.

Lei, di soli 22 anni, è stata avvistata varie volte allo stadio Maradona nei primi mesi napoletani del neo attaccante azzurro destinato - a gran sorpresa - a riscrivere la storia napoletana portando insieme al gruppo dell'anno scorso un terzo storico scudetto.

Kvaratskhelia e il matrimonio con Nitsa Tavadze

Cosa faccia Nitsa nella vita ormai non è più un segreto: frequenta l’università e studia alla facoltà di medicina, motivo per cui è rimasta a Tbilisi a inizio trasferimento per poi raggiungere il suo amato con un aereo ogni volta che potesse. Una futura dottoressa quindi e nel frattempo, seppur giovanissima, già moglie poiché i due si sono infatti sposati lo scorso 16 ottobre 2023.

Il sì è avvenuto al Monastero di Samtavr, entrambi in abito bianco e rispettando dunque le tradizioni del Paese a cui ci tengono tantissimo: Kvara indossò per l’occasione il Chokha, tipico vestito da sposo georgiano. A fine cerimonia, all’uscita dalla chiesa, entrambi hanno attraversato l’arco di pugnali che secondo il credo locale proteggerebbe la famiglia.

Come Kvaratskhelia ha conosciuto la moglie

Ma come si sono conosciuti i due? La curiosità sorge spontanea. E la risposta è fondamentalmente banale considerando anche la loro giovane età: la conoscenza è avvenuta nel 2020 tramite alcuni amici ritrovandosi insieme a diverse serate. Prima uno sguardo incuriosito, poi i primi approcci e infine la freccia di Cupido scoccata. Oggi sono inseparabili e chi li conosce scommette su un amore longevo.

