Ritiro Napoli, De Laurentiis per la prima volta in campo a Castel di Sangro! Il presidente segue Conte da vicino | VIDEO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Allenamento pomeridiano del Giorno 3 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli. I cancelli dello stadio Teofilo Patini sono stati aperti già dalle 17.35, Distinti pieni ed anche una curva. In tribuna anche lo scrittore Maurizio De Giovanni, l'europarlamentare Sandro Ruotolo e Gaetano Quagliariello, ex presidente del Napoli Club Parlamento. Esercitazione ad una porta con attacco vs difesa:

in rosa Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Neres, Lucca, Lang

in blu Zanoli, Mazzocchi, Obaretin, D'Angelo, Anguissa, Hasa, Coli Saco, Politano, Lukaku, Sgarbi

Out in nove Simeone, Ambrosino, McTominay, Gilmour, Juan Jesus, Olivera, Meret, Buongiorno e Vergara. A bordocampo seduto in panchina c'è il presidente Aurelio De Laurentiis, con giacca SSC Napoli, occhiali da sole e cappello in testa.