Allegri e gli insulti a Chiesa in panchina: la frase urlata spopola sui social | VIDEO

Allegri esplode in panchina contro Chiesa durante Juventus-Udinese. Il video girato dai tifosi è spopolato sui social subito dopo la fine dell'ultimo match casalingo dei bianconeri vinto per 1-0 contro i friulani grazie alla rete negli ultimi minuti siglata da Danilo. Nelle battute finali dell'incontro, infatti, Allegri ha rivolto un urlo piuttosto eloquente nei confronti di Federico Chiesa, gridandogli: "Fermala questa c***o di palla, un po' di co****ni!!!".

I tifosi bianconeri che hanno ascoltato dal vivo Allegri lo hanno osannato fin da subito per l'energia che ha voluto trasmettere a fine gara, al fine dir gestire il preziosissimo successo contro l'Udinese. Complimenti che, una volta diffusosi il video sui social, sono arrivati anche da tantissimi utenti bianconeri. Clicca su play per guardare il video: