Vlahovic al PSG? Messaggio shock degli ultras parigini: "Se vieni ti tagliamo tre dita" | FOTO

Notizie Calcio - Negli ultimi giorni si è fatto sempre più concreto l'interesse del Paris Saint-Germain per Dusan Vlahovic.

Dusan Vlahovic

PSG, striscione shock degli ultras contro Vlahovic

C'è però una fetta del tifo parigino che non accoglierebbe di buon grado l'arrivo dell'attaccante. Nella giornata di oggi degli utras del PSG hanno esposto uno striscione con scritto: "Vieni a Parigi, ti tagliamo tre dita!". Questa minaccia è dovuta ad un "incidente" passato in cui Vlahovic ha indossato una maglietta che mostrava il Kosovo come parte della mappa serba e la sua celebrazione con 3 dita che simboleggerebbe la "vittoria serba".