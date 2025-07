La carica di Juan Jesus: "Fatica, sudore e zero scuse! Nessuno ci regala niente" | FOTO

Juan Jesus ha pubblicato alcuni scatti direttamente dal ritiro di Dimaro Folgarida. Il difensore, così come tutta la squadra azzurro, ha concluso oggi la prima parte di preparazione estiva in Trentino. Ora gli azzurri sono attesi a Castel di Sangro per scaldare i motori in vista della prossima stagione. Di seguito il post social di Juan Jesus:

"Prima parte di ritiro finita. Fatica, sudore e zero scuse. Sappiamo che nessuno ci regala niente, e proprio per questo ce lo andiamo a prendere con il lavoro, ogni singolo giorno. Grazie a chi ci ha sostenuto in questi giorni : la vostra presenza si sente. Non è che l’inizio. FORZA NAPOLI".