Dalla Turchia - Il vicepresidente del Galatasaray in Italia per chiudere l'affare Osimhen: ecco quando firma Victor

Novità direttamente dalla Turchia per quanto riguarda il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. L'attaccante nigeriano pronto a ritornare in Turchia per la nuova avventura calcistica lontana da Napoli. Il giornalista turco Suleyman Rodop ha rilasciato aggiornamenti sulla chisura dell'affare. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Abdullah Kavukcu (vicepresidente del Galatasaray, ndr) andrà in Italia mercoledì o giovedì per ingaggiare Victor Osimhen. La cerimonia di firma di Osimhen si terrà allo stadio prima della partita contro la Lazio di sabato 2 agosto. Il Galatasaray ha inviato venerdì tutti i documenti richiesti dal Napoli riguardo a Osimhen. Il Napoli ha dichiarato di poter procedere con la firma".