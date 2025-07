Sterling-Napoli, Il Mattino - Doppio messaggio degli intermediari agli azzurri: spuntano data e contributo Chelsea

Calciomercato Napoli - Raheem Sterling resta una delle alternative a Dan Ndoye. Il Napoli ci sta pensando, non è un colpo semplice dal punto di vista economico. Inoltre bisogna considerare anche le condizioni fisiche del calciatore inglese.

Rahhem Sterling Napoli, le ultime

Stando a quanto si legge su Il Mattino, gli intermediari dell'affare Sterling hanno un po' gettato benzina sul fuoco su questa chiacchierata tra Napoli e Chelsea. Sostengono - si legge sul quotidiano - che il Chelsea lo cede in prestito dopo Ferragosto. Ed è pronto a pagare il 40 per cento dei 19 milioni di euro di stipendio. Il Napoli non ha fretta ed attende sempre Ndoye.